Mysteriöse Waffenfunde in München

München (dpa/lby) - Mysteriöse Waffenfunde beschäftigen die Polizei in München. Mehr als zehn Waffen wurden in den Stadtteilen Ramersdorf und Perlach gefunden - verteilt über mehrere Straßen. «Wir wissen nicht, wer das war und wir wissen auch den Grund nicht», sagte ein Polizeisprecher am Montag. Ein Zeuge hatte sich den Angaben zufolge am Sonntag bei der Polizei gemeldet, weil er einen Waffenkoffer mit einem Gewehr vor seiner Haustür gefunden hatte. Nach und nach gingen dann weitere Meldungen über weitere Waffen ein.

«Nach derzeitigem Stand wurden über zehn Waffen durch verschiedene Zeugen aufgefunden», teilte die Polizei mit. Bei sämtlichen Waffen handle es sich um sogenannte Soft-Air Waffen oder Schreckschusswaffen. Teilweise befand sich bei diesen Waffen auch die zugehörige Munition. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die im Bereich der Heinrich-Wieland-Straße, Ständlerstraße, Karl-Marx-Ring und Kurt-Eisner-Straße etwas Verdächtiges beobachtet haben.