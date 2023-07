Nach Bränden auf Arena-Baustelle: Ermittlungen

München (dpa/lby) - Nach dem vierten Brand auf der Baustelle einer Sportarena im Olympiapark ermittelt die Polizei wegen Verdachts auf Brandstiftung. Allein im Juni und Juli seien dort vier Brände gemeldet worden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Aufgrund der Ähnlichkeit der Fälle überprüften die Ermittler deshalb jetzt mögliche Zusammenhänge.

Zuletzt waren am Mittwoch erneut Dämmmaterialien im Bereich der Trainingshallen im Untergeschoss der neuen Sportarena in Brand geraten. Fünf Arbeiter waren durch den verrauchten Bereich geflüchtet, drei wurden anschließend vorsorglich in eine Münchner Klinik gebracht.

Das erste Feuer war am 14. Juni im Bereich der Tiefgarage der Sportarena ausgebrochen. Anfangs wurden 14 Bauarbeiter als vermisst gemeldet, weshalb 180 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst in den Olympiapark gerufen worden waren. Alle Arbeiter wurden schließlich unverletzt gerettet.