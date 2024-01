Nach Brand mit Totem Ursache weiter unklar

Kleinostheim (dpa/lby) - Einen Tag nach einem tödlichen Wohnhausbrand in Unterfranken steht die Brandursache weiterhin nicht fest. Wie die Polizei am Freitag auf Nachfrage mitteilte, wurden Kollegen des Landeskriminalamtes hinzugezogen, um herauszufinden, warum das Haus in Flammen aufging. Nachbarn hatten laut Feuerwehr von Explosionsgeräuschen berichtet. Dabei könnte es sich aber auch um anderes gehandelt haben, etwa herunterfallende Hausteile, sagte ein Polizeisprecher.

Bei dem Brand des Einfamilienhauses in Kleinostheim (Landkreis Aschaffenburg) war am Donnerstagmorgen ein Mensch gestorben. Vermutlich handelt es sich um den 77 Jahre alten Hausbewohner. Die Leiche soll laut Polizei obduziert werden. Bei den Löscharbeiten wurden drei Feuerwehrleute leicht verletzt. Weitere Menschen waren den Behörden zufolge nicht im Haus.