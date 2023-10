Nach Fest in Sportheim: Mann tot in Bach gefunden

Rauhenebrach (dpa/lby) - Ein 40 Jahre alter Mann ist im unterfränkischen Rauhenebrach (Landkreis Haßberge) tot in einem Bach gefunden worden. Nach einem Fest in einem Sportheim sei der Familienvater am Freitag nicht nach Hause zurückgekehrt, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. Am Samstagvormittag wurde der Mann dann leblos nahe dem Sportheim in einem Bach liegend entdeckt. Die Rettungskräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen. Zuvor hatte der Bayerische Rundfunk berichtet.

Nach ersten Informationen der Polizei gab es zunächst keine Anzeichen für Fremdeinwirkung. Die Kriminalpolizei Schweinfurt ermittelt nun, wie es zu dem Tod des Mannes kam.