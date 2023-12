Nach GDL-Warnstreik: Bahnverkehr in Bayern startet nach Plan

München (dpa/lby) - Der Bahnverkehr in Bayern ist nach dem 24-stündigen Warnstreik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) am Samstagmorgen planmäßig gestartet. Für Regional- und Fernverkehr sowie S-Bahnen gelte seit Betriebsbeginn um 3.00 Uhr wieder das normale Fahrplanangebot, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Vereinzelt könne es jedoch im Tagesverlauf zu Abweichungen kommen.

Die GDL hatte zu einem Warnstreik bei der Deutschen Bahn von Donnerstagabend, 22.00 Uhr, bis Freitagabend, 22.00 Uhr, aufgerufen. Der Warnstreik führte auch in Bayern im Fern- und Regionalverkehr zu starken Einschränkungen - mit Verspätungen und Ausfällen. Die GDL wollte mit der Aktion den Druck in der laufenden Tarifrunde erhöhen und so unter anderem der Forderung nach einer Arbeitszeitsenkung für Schichtarbeiter Nachdruck verleihen.