Karlsruhe/Helmstedt (dpa) - Nach der Festnahme von drei mutmaßlichen Mitgliedern einer rechtsextremistischen Terrorgruppe am Mittwoch sind die Beschuldigten wieder auf freiem Fuß. Ein Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof in Karlsruhe setzte die Haftbefehle gegen die drei Jugendlichen gegen Auflagen außer Vollzug, wie die Bundesanwaltschaft mitteilte. Sie kommen somit zunächst nicht in Untersuchungshaft.

An welche konkreten Auflagen sich die Beschuldigten nun halten müssen, blieb offen. Es wäre aber zum Beispiel möglich, dass sie sich regelmäßig bei einer Polizeidienststelle melden müssen, ihren Wohnort nicht ohne Erlaubnis verlassen dürfen oder ihnen untersagt wird, mit Mitbeschuldigten oder möglichen Zeugen Kontakt aufzunehmen.

Razzia in mehreren Bundesländern

Die Bundesanwaltschaft wirft den drei Deutschen im Alter von 14 bis 15 Jahren die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vor. Deren Ziel sei es gewesen, im Namen der rechtsradikalen Chatgruppe «Terror 18» schwerste Straftaten wie Brandstiftung und Gewalttaten bis hin zur Tötung von Ausländern und politischen Gegnern zu begehen. Ende Oktober soll die Gruppe einen Brandanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft im niedersächsischen Winsen (Luhe) geplant haben.

Die Beschuldigten wurden am Mittwochmorgen im brandenburgischen Landkreis Teltow-Fläming, im niedersächsischen Landkreis Helmstedt und in Itzehoe in Schleswig-Holstein gefasst. Zeitgleich fanden auch bei fünf anderen Personen Durchsuchungen in Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Brandenburg und Niedersachsen statt. Drei weitere mutmaßliche Mitglieder der Gruppe saßen schon vor der Razzia in Untersuchungshaft. Die Bundesanwaltschaft hat die Ermittlungen gegen sie übernommen.