Augsburg (dpa) - Mehr als vier Monate nach Schüssen auf ein Billardcafé in Augsburg hat die Kriminalpolizei Durchsuchungen gegen einen 62 Jahre alten Tatverdächtigen und Zeugen vollzogen. Die Maßnahmen fanden zeitgleich an mehreren Orten in Bayern, Baden-Württemberg und Hessen statt und dienten der Sicherstellung von Beweismitteln, wie die Polizei mitteilte. Dazu, wie viele Orte durchsucht wurden und in welchen Landkreisen, machte ein Polizeisprecher keine Angaben.

Im Juli hatten ein oder mehrere Unbekannte laut Polizei offensichtlich nachts mehrere Schüsse auf das Café abgegeben und waren geflüchtet. Verletzt wurde demnach niemand, das Lokal war zu der Zeit geschlossen. Die Kriminalpolizei ermittelt unter Leitung der Staatsanwaltschaft Augsburg unter anderem wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Waffengesetz und wegen Sachbeschädigung. Die Auswertung der Beweismittel dauert laut Polizei an.