Heidenheim (dpa) - Nach einer wochenlangen Misserfolgsserie hofft der Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim auch gegen den Aufstiegskandidaten 1. FC Nürnberg auf eine Trendwende. Seine Mannschaft brauche am Freitag (18.30 Uhr/Sky) «ganz dringend» ein Erfolgserlebnis, «um wieder in die andere Richtung abzubiegen», sagte der FCH-Trainer Frank Schmidt. «Ein Sieg wäre dann, wie man so schön sagt, an dieser Stelle der Brustlöser für uns, dass wir wieder mehr Glauben, mehr Ruhe in unserem Tun und Handeln reinbekommen.»

Dass diese Sicherheit fehlt, habe zuletzt das 1:3 bei Darmstadt 98 gezeigt. Dort waren die seit sieben Spielen sieglosen Heidenheimer bereits nach fünf Minuten in Führung gegangen, mussten aber wenig später das 1:1 hinnehmen und verloren noch. «Wenn man den Ausgleich bekommt, sollte nicht alles wackeln. Das ist im momentan fragil, das ist dann nicht gut genug», erklärte Schmidt.

Entscheidend, «leidenschaftlich und gut zu verteidigen»

Daher sei es «das Entscheidende ist, dass wir es endlich schaffen, über die gesamte Spieldauer überwiegend leidenschaftlich und gut zu verteidigen», forderte der 52-Jährige von seiner Mannschaft. «Da haben wir die Tür für unsere Gegner zu weit geöffnet.»

Gerade gegen den auswärts noch ungeschlagenen Tabellenzweiten Nürnberg, für den Schmidt einst als Verteidiger sein erstes Profispiel bestritt, sollte das nicht passieren. Der FCH-Coach hob besonders hervor, dass die Franken «extrem offensiv ausgerichtet» seien und sich viele Torchancen erspielten. Der FCN habe ein Team, das in dieser Saison «bis zum Schluss vorn mitreden kann um die Aufstiegsplätze». Verzichten muss Schmidt weiter auf Torwart Thomas Dähne (Fingerbruch) und Verteidiger Jonas Föhrenbach (Schienbeinbruch).