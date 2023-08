Nach Telefonbetrug: Flucht mit dem Auto durch Aschaffenburg

Aschaffenburg (dpa/lby) - Nach einer wilden Flucht durch Aschaffenburg sind zwei mutmaßliche Abholer eines Telefonbetrugs gefasst worden. Auf der kilometerlangen Verfolgungsjagd durch das Stadtgebiet am Montagabend touchierten sie mit ihrem sportlichen Auto mehrmals Verkehrszeichen und Hauswände, überholten gefährlich und fuhren mehrfach über rote Ampeln, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwochmorgen mitteilten. Erst als ein Reifen kaputt ging, endete die Fahrt in der Nähe des Floßhafens, wo die beiden Insassen des Autos nach einem Fluchtversuch zu Fuß festgenommen wurden.

Bei der Flucht gegen 20.30 Uhr sei das Auto der Männer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und «äußerst rücksichtslosem Fahrverhalten» gegenüber Streifenwagen und Passanten unterwegs gewesen, hieß es von der Polizei. Nur durch Zufall seien keine Menschen verletzt worden.

Ausgangspunkt der Flucht war ein mutmaßlicher Telefonbetrug. Eine Rentnerin sei von Menschen, die sich als Polizeibeamte ausgegeben hätten, dazu gebracht worden, Bargeld und Schmuck zu übergeben. Die echte Polizei wollte die mutmaßlichen Abholer nach der Übergabe kontrollieren, diese flüchteten jedoch.

Am Dienstag wurde gegen einen der beiden ein Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des bandenmäßigen Betrugs erlassen, der andere wurde entlassen. Die Ermittlungen dauern an. Weitere Details - unter anderem zum Wert der Dinge, die übergeben wurden, und der genauen Masche der Anrufer - wollte die Staatsanwaltschaft zunächst nicht nennen.