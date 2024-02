Nach Überfall: Fahrer von Geldtransporter verhaftet

Großkarolinenfeld (dpa/lby) - Gut einen Monat nach dem Überfall auf einen Geldtransporter in Großkarolinenfeld im Landkreis Rosenheim hat die Polizei am Freitag den Fahrer des Transporters unter Tatverdacht verhaftet. Der 28-Jährige sitze in Untersuchungshaft, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit. Er habe sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert, sagte ein Polizeisprecher. Gesucht werde nach weiteren Mittätern.

Am 5. Januar hatten zwei maskierte Männer vor einer Bankfiliale in Großkarolinenfeld die Besatzung des Geldtransporters überfallen und Bargeld erbeutet. Eine Summe wurde nie genannt.

Ein Mensch in dem Transporter wurde von den Räubern mit einem Gegenstand auf den Kopf geschlagen und leicht verletzt. Nach dem Überfall flüchteten die Täter mit einem weißen Transporter. Vor wenigen Tagen stellten die Ermittler das Fluchtfahrzeug sicher. Es sei spurentechnisch untersucht worden, die Ergebnisse lägen aber noch nicht vollständig vor.

Eine Ermittlungsgruppe aus bis zu 25 Kolleginnen und Kollegen arbeitete unter Hochdruck an dem Fall. Dutzende Hinweise aus der Bevölkerung seien bisher bei den Beamten eingegangen, hieß es.

Der 28 Jahre alte Fahrer des Geldtransporters war am frühen Morgen an seiner Wohnadresse im Landkreis Rosenheim verhaftet worden; er habe keinen Widerstand geleistet. Im Anschluss daran seien die Wohnräume des Mannes und sein Gewerbebetrieb durchsucht worden. Dabei seien Beweismittel sichergestellt worden, die Auswertung laufe noch.