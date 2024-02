Nach Vogelgrippe-Fall: Schutzzone wird aufgehoben

Dillingen (dpa) - Die nach einem Vogelgrippe-Fall im bayerischen Landkreis Dillingen an der Donau eingerichtete Überwachungszone wird wieder aufgehoben. Es seien zwischenzeitlich keine Auffälligkeiten mehr festgestellt worden, teilte das Landratsamt in Dillingen zur Begründung am Freitag mit. Die Überwachungszone werde deshalb mit Wirkung zum 10. Februar aufgehoben.

Das auch als Geflügelpest bekannte Virus war Anfang Januar auf einem Hof im westlichen Landkreis nachgewiesen worden. Rund 20.000 Tiere des Betriebes mussten laut Landratsamt getötet werden. Die Schutzzone war später bis nach Neresheim in Baden-Württemberg erweitert worden. Auch wenn dort kein relevantes Geflügel gehalten werde, sei eine Überwachungszone mit einem Radius von zehn Kilometern um den Seuchenbestand notwendig, hatte das Landratsamt Ostalbkreis mitgeteilt.