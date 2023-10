Schwache Nachfrage trifft Wacker Chemie

München (dpa) - Schwache Nachfrage und niedrigere Preise haben Wacker Chemie im dritten Quartal zugesetzt. Der Gewinn stürzte von 259 Millionen Euro im Vorjahresquartal auf nur noch 33,5 Millionen ab, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der Umsatz brach um fast 29 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro ein. Das Umfeld sei für Wacker - wie für die gesamte Chemieindustrie - herausfordernd gewesen, sagte Konzernchef Christian Hartel. Eine Erholung der Nachfrage sei nach wie vor nicht erkennbar. Zudem belasteten die hohen Energiepreise das Geschäft.

Angesichts der anhaltend schwachen Nachfrage und gesunkenen Preise blickt Wacker nun auch etwas vorsichtiger auf das laufende Jahr, was Umsatz und operatives Ergebnis angeht. Nachdem Wacker die Zielspannen bereits im Sommer angepasst hatte, erwartet das Unternehmen die Kennzahlen nun in deren unterer Hälfte. Konkret 6,5 Milliarden Euro Umsatz in 2023 und ein operatives Ergebnis (Ebitda) von 800 bis 900 Millionen. Das wären deutliche Einbußen im Vergleich zum starken Vorjahr.