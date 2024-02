«Nervt mich»: Bochums Schlotterbeck nach Sieg verärgert

Tuchel über Upamecano: «Macht sich seine Leistungen kaputt» Gefällt mir Merken Teilen

Bei Lazio Rom verursachte Dayot Upamecano am Mittwoch den entscheidenden Elfmeter und sah Rot. In Bochum nun flog er mit Gelb-Rot und war wieder am entscheidenden Strafstoß schuld.