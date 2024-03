Netzagentur nimmt Pläne für umstrittene Stromleitung auf

Hunderte bei Demos von Fridays for Future und Verdi Gefällt mir Merken Teilen

Hunderte Teilnehmer sind am Freitag auch in Bayern für mehr Klimaschutz auf die Straße gegangen. Im Rahmen eines bundesweiten Aktionstages der Klimabewegung Fridays for Future und der Gewerkschaft Verdi gab es in einer Reihe von größeren und kleineren Städten Kundgebungen.