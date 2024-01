16.01.2024 Merken: Bewerten: Teilen:







Neue Pinakothek soll Ende 2029 wieder eröffnen

Die Neue Pinakothek in München soll Ende 2029 wiedereröffnet werden. Das sagte der Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, Bernhard Maaz, nach Angaben seiner Sprecherin am Dienstag in München.