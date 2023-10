Neuer-Comeback rückt immer näher: Schon gegen Mainz im Tor?

München (dpa) - Das Comeback des lange verletzten Manuel Neuer steht beim FC Bayern wohl bald bevor. Spekuliert wird nach einer weiteren Trainingseinheit am Donnerstag in München, ob der Kapitän schon am Samstag (18.30 Uhr/Sky) im Bundesliga-Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05 wieder ins Tor des deutschen Fußball-Rekordmeisters zurückkehrt. Eine Entscheidung könnte Trainer Thomas Tuchel am Freitag (11.00 Uhr) bei einer Pressekonferenz verkünden.

Der langjährige DFB-Kapitän Neuer hatte sich nach dem frühen WM-Aus in Katar im Dezember vergangenen Jahres bei einer Ski-Tour das Bein gebrochen. Seitdem arbeitet er an dem Comeback. Letztmals stand er am 12. November 2022 beim 2:0 auswärts gegen den FC Schalke im Münchner Tor.

Die Trainingseindrücke von Neuer waren zuletzt vielversprechend. FCB-Sportdirektor Christoph Freund hatte vor der Länderspielpause eine zeitnahe Rückkehr prognostiziert. «Da sind wir sehr positiv. Ob es das nächste Spiel, das übernächste oder noch ein Spiel ist, das werden wir sehen», sagte Freund. Sollte es gegen Mainz doch nicht so weit sein, würden schnell weitere Chancen folgen. Drei Tage später geht es in der Champions League bei Galatasaray Istanbul weiter. Das nächste Heimspiel steht am 28. Oktober gegen Darmstadt 98 an.

Am Donnerstag kehrten einige Nationalspieler nach der Länderspielpause wieder ins Mannschaftstraining zurück. Harry Kane, Kingsley Coman, Konrad Laimer, Mathys Tel und Frans Krätzig erweiterten nach ihren internationalen Einsätzen die Trainingsgruppe um Serge Gnabry und Alphonso Davies. Auch Joshua Kimmich, der auf der USA-Reise der deutschen Nationalmannschaft wegen eines grippalen Infekts vorzeitig abgereist war, trainierte laut Mitteilung des FC Bayern ebenfalls wieder mit dem Team.

Verteidiger Dayot Upamecano, der sich beim 3:0 gegen Freiburg eine Muskelverletzung im linken hinteren Oberschenkel zugezogen hatte, trainierte am Donnerstag zum ersten Mal wieder individuell auf dem Feld.