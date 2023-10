Neuer vor Topspiel in Dortmund auch im Pokal im Bayern-Tor

München (dpa) - Manuel Neuer darf nach seinem Comeback im Bayern-Tor im DFB-Pokal weitere Spielpraxis für das Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund sammeln. Trainer Thomas Tuchel kündigte am Dienstag an, dass der 37 Jahre alte Kapitän auch am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky) im Zweitrundenspiel der Münchner beim Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken im Tor stehen werde.

«Jedes Spiel tut mir gut», hatte Nationaltorhüter Neuer am vergangenen Samstag nach dem 8:0 im Bundesliga-Heimspiel gegen Darmstadt 98 gesagt. Es war sein erster Einsatz nach seinem Beinbruch Anfang Dezember 2022. Am kommenden Samstag wartet auf Neuer die erste große Bewährungsprobe gegen den BVB. «In Saarbrücken müssen wir weiterkommen - und dann steht der Klassiker an», hatte Neuer mit Blick auf diese Woche gesagt.