Neues Nürnberger Christkind: «Ein unbeschreibliches Gefühl»

Nürnberg (dpa) - Das neue Nürnberger Christkind, Nelli Lunkenheimer, freut sich ganz besonders auf die Adventszeit und ihre vielen Auftritte. «Mir ist wichtig, dass jetzt die Menschen eine schöne Weihnachtszeit haben, dass ich diesen Zauber den Kindern bringen kann», sagte die 17-Jährige.

Am Donnerstag zeigte sich die Schülerin im Nürnberger Staatstheater erstmals in ihrem engelsgleichen Gewand mit goldenen Flügeln, blonder Lockenperücke und Krone. Das sei «ein unbeschreibliches Gefühl», sagte sie. «Sehr aufregend, alles sehr neu, aber total schön.»

Eine Jury hatte die Nürnbergerin kürzlich für die nächsten zwei Jahre als Christkind gewählt. Dieses gibt es seit 1948. Früher schlüpften Schauspielerinnen in die Rolle, seit 1969 sind es Mädchen aus Nürnberg.

Ihren wichtigsten Auftritt als Christkind hat Nelli Lunkenheimer am 1. Dezember: Dann wird sie vor Tausenden Menschen den weltberühmten Nürnberger Christkindlesmarkt von der Empore der Frauenkirche aus eröffnen. Sie sei schon etwas aufgeregt, freue sich aber sehr auf all die Termine in der Vorweihnachtszeit, sagte sie. Rund 150 stehen bis zum 24. Dezember in Kindergärten, Altenheimen oder Krankenhäusern an.