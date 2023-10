Neues Nürnberger Christkind wird gewählt

Nürnberg (dpa) - Welche Nürnbergerin verkörpert in den nächsten zwei Jahren das Christkind? Am Montag (14.00 Uhr) wird das eine Jury entscheiden. Sechs Bewerberinnen sind in die Endrunde gekommen. Die Siegerin wird in den kommenden zwei Jahren in der Adventszeit viel in dem engelsgleichen Kostüm unterwegs sein: Neben der Eröffnung des weltberühmten Nürnberger Christkindlesmarktes stehen allein in diesem Jahr mehr als 150 Auftritte in Kindergärten oder Altenheimen im Terminkalender.

Seit 1969 wird das Nürnberger Christkind im zweijährigen Turnus gewählt. Davor schlüpften Schauspielerinnen in seine Rolle. Bewerben für das wohl bekannteste Repräsentantenamt der Stadt können sich Nürnbergerinnen, die 16 bis 19 Jahre alt sind. Außerdem sollten diese schwindelfrei, wetterfest und belastbar sein, heißt es in der Jobbeschreibung.