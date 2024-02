Neun Verdächtige wegen Drogenhandels verhaftet

Bamberg (dpa/lby) - Zwei Jugendliche sowie sieben weitere Personen sind in Bamberg wegen Drogenhandels in Untersuchungshaft gekommen. Die neun Verdächtigen sollen über Monate dadurch einen hohen fünfstelligen Betrag eingenommen haben, teilte die Polizei zusammen mit der Staatsanwaltschaft Bamberg am Dienstag mit. Die Bande verkaufte demnach mehrere Kilogramm Haschisch und Amphetamin, mehrere tausend Ecstasy-Tabletten und einige hundert Gramm Kokain.

Ermittler kamen der Gruppe auf die Schliche, nachdem die Polizei im September 2023 den mutmaßlichen 19-jährigen Kopf der Bande festgenommen hatten. Die weiteren Tatverdächtigen, zwei Frauen und sechs Männer im Alter 16 bis 19 Jahren und eine 50-Jährige, konnten im November 2023 als auch im Januar 2024 verhaftet werden. Bei vier der Verdächtigen wurden die Haftbefehle gegen Auflagen wieder außer Vollzug gesetzt.