Neuzugang Okunuki trifft: 1. FC Nürnberg siegt im Testspiel

Hausmening (dpa/lby) - Der 1. FC Nürnberg hat zum Abschluss des Trainingslagers in Österreich einen Testspiel-Sieg verbucht. Der fränkische Fußball-Zweitligist gewann am Sonntag gegen den ungarischen Erstliga-Aufsteiger Diósgyőri VTK 3:1 (1:1) und feierte im vierten Vorbereitungsspiel den dritten Sieg. Der japanische Neuzugang Kanji Okunuki (38. Minute) erzielte in Hausmening seinen Premierentreffer für die Nürnberger. Christoph Daferner (54.) und Jan Gyamerah (61.) sorgten nach zwischenzeitlichem Ausgleich für den Sieg. Taylan Duman musste verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Vor dem Saisonstart am 30. Juli bei Hansa Rostock sind noch zwei Testspiele geplant. Am Mittwoch empfängt der «Club» im Max-Morlock-Stadion wie schon im Vorjahr den FC Arsenal. Am Samstag kommt es zum Duell mit Drittligist FC Saarbrücken.