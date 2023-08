Nicht alle Arbeiten während Stammstreckensperrung geschafft

München (dpa/lby) - Weil während der neuntägigen Sperrung der Münchner S-Bahn-Stammstrecke nicht alle Arbeiten wie geplant erledigt werden konnten, müssen Pendler in der Landeshauptstadt noch mit einzelnen Einschränkungen rechnen. In der laufenden Woche gebe es morgens und abends keinen Zehn-Minuten-Takt auf den Linien S2 und S3, sagte eine Bahn-Sprecherin am Montag. Die Bahn bitte «um etwas Geduld und Entschuldigung».

Dass diese sogenannten Verstärkerfahrten auf den beiden Linien ausfielen, liege daran, dass die Abnahme der Leit- und Sicherungstechnik noch nicht abgeschlossen sei. Alle anderen Arbeiten seien während der Sperrung erledigt worden - darunter auch die Vorbereitungen zur Inbetriebnahme eines neuen Bahnsteigs an der Station Laim. Dort sollen künftig die alte und die neue, im Bau befindliche zweite Stammstrecke aufeinandertreffen.