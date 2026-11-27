München (dpa) - Der aktuell verletzte Manuel Neuer ist nach einem Kurztrip wieder zurück beim FC Bayern München. «Er hat natürlich eine nicht ganz einfache Phase in seinem Leben, vor allem auch wegen seiner Verletzung», sagte Sportdirektor Christoph Freund über den Kapitän des deutschen Fußball-Rekordmeisters, nachdem er auch auf das Privatleben des ehemaligen Nationaltorhüters angesprochen worden war.

Der 40-jährige Neuer fehlt den Münchnern wegen einer Fußverletzung weiter. «Er will so viel wie möglich wieder bei der Mannschaft sein, so viel wie möglich auf dem Platz stehen. Diese kurze Phase, wo er ein bisschen weg war, hat ihm ganz gutgetan», meinte Freund vor dem Gastspiel am Samstag (15.30 Uhr) beim Hamburger SV.

Olise fehlt auch in Hamburg

Neuer wirke positiv. «Er will wieder zurückkommen, die Schmerzen sind besser geworden, er ist auf einem guten Weg. Das andere sind private Themen von Manu, dazu will ich mich nicht äußern», sagte Freund.

Neben Neuer fehlen Trainer Vincent Kompany ebenfalls länger unter anderem Weltfußballer Harry Kane und Ismael Saibari. Auch Michael Olise wird in Hamburg nach seiner Prellung weiter nicht dabei sein. Ob Jamal Musiala und Luis Diaz nach ihren Pausen mehr Einsatzzeiten bekommen, verriet Kompany nicht. «Alles andere ist offen», sagte er.

Kompanys einziger Superstar

Der Belgier will sich auch angesichts der eigenen Personalprobleme auf den Sport konzentrieren und sich zumindest öffentlich nicht mit der Debatte um den Gesundheitszustand Musialas beschäftigen. «Alles, was mich interessiert, ist total das Sportliche», versicherte der Coach der Münchner.

Trotz der vielen Ausfälle bleibe der Anspruch beim FC Bayern, der Dauersiege gewohnt ist, gleich. Aber die Aufgabe sei größer. «Wenn die Superstars nicht da sind, dann hast du nur noch einen Superstar: die Mannschaft», sagte Kompany und nannte damit quasi ein Motto.