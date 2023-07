Niedriger Wasserstand am Bodensee

Reichenau (dpa) - Der Wasserstand auf dem Bodensee bewegt sich aktuell auf einem niedrigen Niveau. Auf der Insel Reichenau (Kreis Konstanz) sind die gesunkenen Pegelstände schon sichtbar. Auswirkungen auf die Schifffahrt gebe es aber nicht, erklärte eine Sprecherin. Auf dem Rhein sehe es anders aus. Eine Streckensperrung gebe es wegen Niedrigwasser zwischen Diessenhofen und Stein am Rhein, erklärte ein Sprecher der Schweizerischen Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein AG. Der Westwind halte Wasser vom Rhein fern und führe zu den Einschränkungen.

Laut Deutschem Wetterdienst soll sich die Lage in der nächsten Woche aber entspannen. «Es werden Schauer und Gewitter am Bodensee erwartet», sagte ein Sprecher. Aktuell liege der Pegelstand in Konstanz bei 335 Zentimeter.