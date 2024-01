Norwegens Kombiniererinnen dominieren in Oberstdorf

Verletzter Schwan führt zu zwei Auffahrunfällen Gefällt mir Merken Teilen

Ein verletzter Schwan hat in Biessenhofen (Landkreis Ostallgäu) für zwei Auffahrunfälle gesorgt. Das ausgewachsene Tier lag am Samstagvormittag am Ortseingang auf der Straße, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.