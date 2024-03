Novartis darf Morphosys übernehmen

Auslastung der Metall- und Elektroindustrie schrumpft Gefällt mir Merken Teilen

Die Auftragsbücher der bayerischen Metall- und Elektroindustrie werden dünner. In jedem dritten Unternehmen herrsche Auftragsmangel, sagte Verbandschef Bertram Brossardt am Dienstag in München.