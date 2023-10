Nürnberg-Coach vor Topspiel: St. Pauli wird aufsteigen

Nürnberg (dpa/lby) - Der 1. FC Nürnberg stellt sich beim Gastspiel der 2. Fußball-Bundesliga in St. Pauli auf eine komplizierte Aufgabe ein. «Club»-Trainer Cristian Fiél adelte den Tabellenführer aus Hamburg als Aufstiegsfavoriten. «Ich gehe davon aus», sagte der Coach am Donnerstag, «dass die nächstes Jahr eine Liga höher spielen werden.»

Die Franken treten am Samstag (20.30 Uhr) am Millerntor an und wollen trotz der aktuell bestechenden Form von St. Pauli - die Hanseaten sind in der Saison in Pflichtspielen noch unbesiegt - überraschen. Mit einem möglichen Punktgewinn könnte der FCN «den nächsten Schritt unserer Entwicklung machen», sagte Fiél.