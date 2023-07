Nürnberg mit erster Testspielniederlage in Vorbereitung

Nürnberg (dpa) - Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg hat im sechsten Testspiel der Vorbereitung die erste Niederlage kassiert. Die Franken verloren in Mulfingen-Hollenbach gegen den Drittligisten 1. FC Saarbrücken mit 1:2 (0:1). Ein Treffer der Nürnberger durch Christoph Daferner war bei Gegentoren durch Kai Brünker und Dorian Cevis zu wenig.

«Es waren schon harte Bedingungen für beide Mannschaften bei den Temperaturen. Saarbrücken war in der ersten Halbzeit besser», sagte Trainer Cristian Fiel. «Wir haben insgesamt zu viel zurückgespielt und zu wenige Zweikämpfe geführt. Trotzdem war es ein gutes Testspiel, um neue Erkenntnisse zu sammeln.»

Vor wenigen Tagen hatte der FCN 1:1 gegen den FC Arsenal gespielt. Zwei Wochen sind es noch bis zum ersten Spiel in Liga zwei, wenn der «Club» bei Hansa Rostock startet.

Am kommenden Wochenende testet der Club am Samstag nochmal doppelt. Beim Blitzturnier in Unterhaching geht's in jeweils zweimal 30 Minuten gegen Unterhaching und den TSV 1860 München.