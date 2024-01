Nürnberger Neuzugang Wenig erleidet Kreuzbandriss

Marbella/Nürnberg (dpa/lby) - Der 1. FC Nürnberg muss mehrere Monate auf Neuzugang Marcel Wenig verzichten. Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler hat sich im Trainingslager des 1. FC Nürnberg einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen, wie der Fußball-Zweitligist am Freitag auf der Online-Plattform X, vormals Twitter, bestätigte. Wenig hatte sich bei einem Testspiel am Mittwoch gegen den FC Brügge (0:3) im Trainingslager im spanischen Marbella verletzt. Er flog umgehend zurück nach Deutschland.

Der 1. FC Nürnberg hatte Wenig erst am Montag vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt bis zum Sommer ausgeliehen. Sein Vertrag bei der Eintracht läuft bis 2025. Beide Vereine haben sich aber auch auf eine Kaufoption geeinigt. Der gebürtige Nürnberger, der in der Jugend bereits für den «Club» gespielt hatte, war im Sommer 2022 vom FC Bayern München an den Main gewechselt.