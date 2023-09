Nürnbergs Fiél: «voller Vorfreude» auf 271. Frankenderby

Nürnberg (dpa/lby) - Nürnbergs Trainer Cristian Fiél fiebert dem 271. Frankenderby gegen die SpVgg Greuther Fürth entgegen. Als «Gänsehaut pur» beschrieb er den Gang aus den Katakomben kurz vor dem Anpfiff. Er sei «voller Vorfreude» auf sein erstes Frankenderby als Cheftrainer. Fiél ist seit dem Sommer Coach des Fußball-Zweitligisten, zuvor betreute er die U23 der Franken.

«Das eine oder andere Mal sollte man schon darüber nachdenken, dass es um drei Punkte geht. Leider gibt es keine vier oder fünf, was für so ein Spiel manchmal sein müsste, weil es etwas Außergewöhnliches ist», meinte Fiél am Donnerstag vor dem Nürnberger Heimspiel am Freitag (18.30 Uhr/Sky).

Der Respekt vor dem Rivalen aus Fürth ist vorhanden. «Uns muss bewusst sein, was da für Spieler unterwegs sind, das ist wirklich eine gute Mannschaft», mahnte Fiél. Man dürfe den Gegner nicht unterschätzen. «Wir reden über ein Derby, da weißt du nie, was passiert, da kann auch alles passieren», befand Fiél.