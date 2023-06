Paar aus Badeweiher geborgen: 82-jähriger Ehemann stirbt

Straßlach-Dingharting (dpa) - Ein älteres Ehepaar aus Baden-Württemberg ist aus einem Weiher bei München leblos geborgen worden - ein 82-jähriger Mann starb. Zunächst brachten Zeugen eine 78 Jahre alte Frau aus dem Wasser ans Ufer und reanimierten sie, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Weil Passanten die Frau am Montag gemeinsam mit ihrem Ehemann schwimmen gesehen hatten, suchten Einsatzkräfte den Weiher in Straßlach-Dingharting ab. Der 82-Jährige wurde kurz darauf mithilfe eines Hubschraubers gefunden, er starb aber noch vor Ort. Die Frau kam in ein Krankenhaus und war den Angaben nach am Dienstag zunächst nicht ansprechbar.

Die Polizei geht ersten Erkenntnissen nach von einem Unfall aus, wie es hieß. Das Ehepaar kam demnach aus einem kleinen Ort im Landkreis Heilbronn.