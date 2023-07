«Parsifal»-Regisseur: «Wir werden Mauern explodieren lassen»

Bayreuth (dpa) - Wer in der Oper etwas Neues ausprobieren möchte, braucht nach Ansicht des Bayreuther «Parsifal»-Regisseurs Jay Scheib gute Nerven. «Ich habe im Theater gearbeitet, in der Oper und mit Rock-Bands und habe viele verschiedene Dinge gemacht. Und die Wahrheit ist: Wenn man etwas machen will, das es vorher noch nie gab, dann muss man einen langen Atem haben, Rückschläge wegstecken und sich selbst treu bleiben - egal, welchen Lärm es drumherum gibt», sagte der 53-Jährige im Interview der Deutschen Presse-Agentur. «Wenn man etwas Neues macht, muss man die Nerven bewahren. Es wird immer jemanden geben, der sagt, es sei technisch oder finanziell unmöglich. Aber das Risiko gehört nun mal zum Theater dazu.»

Scheibs «Parsifal», der bei der Festspiel-Eröffnung am 25. Juli Premiere feiert, ist eine Augmented-Reality-Version der Gralsritter-Oper, bei der das Geschehen auf der Bühne dank entsprechender Brille durch virtuelle Elemente ergänzt wird. Allerdings wird nur ein Bruchteil der knapp 2000 Zuschauer im Festspielhaus den virtuellen Teil der Inszenierung sehen können, weil nur 330 solcher Brillen angeschafft wurden. Die Tickets mit AR-Brille sind teurer.

«Die AR ist da, um uns einen Blick erhaschen zu lassen in eine Welt, in der es noch Visionen geben kann und wo noch Dinge existieren, auf die wir nicht mehr achten», sagte Scheib, der Professor für Musik und Theaterkunst am renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT) ist. «Wir werden die Mauern explodieren lassen, wir werden sie verschwinden lassen und das szenische Design fast bis zur Unendlichkeit ausweiten. Dinge werden durch die Luft fliegen.»

Aber auch die rund 1700 Menschen ohne AR-Brille bekommen etwas zu sehen, wie Scheib verspricht: «Auch ohne die Brillen ist die Produktion eine vollwertige - mit komplettem Design, kompletten Kostümen.» Die Inszenierung sei dann aber «anders, ruhiger».