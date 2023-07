«Parsifal», von der Leyen, Merkel: Festspiele beginnen

Mit Ferienbeginn startet die Reisewelle Gefällt mir Merken Teilen

Es geht wieder los: Wenn Bayern nach dem letzten Schultag am Freitag in die Sommerferien startet, wird es auf den Straßen, in Flugzeugen und Bahnen voll. Der ADAC erwartet eines der staureichsten Wochenenden der Saison.