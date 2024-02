Parteien laden zum Politischen Aschermittwoch

Passau (dpa) - Pünktlich zum Ende der Faschingszeit laden die Parteien wieder in mehreren Bundesländern zu Aschermittwoch-Kundgebungen. Im Fokus dürften dabei unter anderem die bevorstehende Europawahl, der Umgang mit der AfD und die Arbeit der Bundesregierung stehen. Als Hauptredner in Bayern werden neben CSU-Chef Markus Söder (Passau) auch Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger (Deggendorf), SPD-Chef Lars Klingbeil (Vilshofen), Grünen-Chef Omid Nouripour (Landshut) und FDP-Europa-Spitzenkandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann (Landshut) erwartet.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst spricht vor CDU-Parteifreunden in Lennestadt im Sauerland, Parteichef Friedrich Merz abends in Apolda in Thüringen.

Erstmals beteiligt sich auch die neu gegründete Partei Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) am Aschermittwoch, sie schickt ihre Vorsitzende und Namensgeberin ins Rennen. Die Linke ist unter anderem mit Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Tiefenbach) dabei und die AfD lädt wie immer nach Osterhofen. Die Europawahl findet vom 6. bis 9. Juni statt, in Deutschland wird am 9. Juni abgestimmt.