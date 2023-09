22.09.2023 Merken: Bewerten: Teilen:







Passant entdeckt auf Main treibende Frauenleiche

Einsatzkräfte der Feuerwehr haben in Unterfranken eine tote Frau aus dem Main geborgen. Ein Fußgänger hatte die Seniorin am Donnerstagvormittag nahe Mainstockheim (Landkreis Kitzingen) auf dem Wasser treibend gesehen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.