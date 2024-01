Patient in Klinik angegriffen? Tatverdächtiger in U-Haft

Bad Abbach (dpa/lby) - Ein Mann soll im niederbayerischen Bad Abbach (Landkreis Kelheim) auf einen im Krankenhaus liegenden Patienten eingeschlagen und ihn schwer verletzt haben. Gegen den 33-Jährigen sei deswegen am Freitag Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags ergangen, teilte die Polizei mit.

Der Tatverdächtige soll den Angaben nach am Donnerstag der vergangenen Woche den 47-Jährigen in dem Krankenhaus mehrfach geschlagen und ihn getreten haben, als er am Boden lag. Der 47-Jährige habe sich zur Tatzeit in stationärer Behandlung befunden. Bereits am Vortag sei es in der Klinik zum Streit zwischen den beiden Männern gekommen. Der 33-Jährige habe danach ein Hausverbot bekommen, sei einen Tag später dennoch zurückgekehrt. Die Polizei nahm den Mann nach dem Vorfall fest. Die Ermittlungen zu Motiven und Umständen der Tat dauerten den Angaben nach an.