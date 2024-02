Per Haftbefehl gesuchter Mann flieht vor Polizei

Waldkraiburg (dpa/lby) - Ein per Haftbefehl gesuchter Mann ist mit seinem Auto in Waldkraiburg über Grünflächen sowie Rad- und Gehwege vor der Polizei geflohen. Dabei soll er die zulässige Geschwindigkeitsvorgabe deutlich überschritten haben, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Wie schnell er unterwegs war, war jedoch nicht bekannt. Nach seiner Festnahme kam der 34-Jährige in Haft. Gegen ihn war wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt worden.

Beamte hatten den 34 Jahre alten Mann am Dienstagmorgen im Landkreis Mühldorf am Inn erkannt und zum Anhalten aufgefordert. Daraufhin ergriff der Gesuchte laut Polizei die Flucht und fuhr mit seinem Auto durch den Drive-in einer Fast-Food-Kette, über Grünflächen, Gehsteige und den Radweg an der Staatsstraße 2091. Schließlich setzte er seine Flucht zu Fuß und auf einem E-Scooter fort, währenddessen er von den Einsatzkräften umkreist und widerstandslos festgenommen wurde. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz, wie es hieß.