Peter Maffay hat «großen Respekt» vor Supermarktkassierern

München (dpa) - Musiker Peter Maffay (75) hat großen Respekt vor der Arbeit an Supermarktkassen. «Ich habe großen Respekt davor, wenn man da acht Stunden lang sitzt», sagte Maffay am Mittwoch in einer Filiale eines Lebensmitteldiscounters in München. «Ich könnte einfach nicht mithalten mit dem Tempo, das die Leute, die hier beschäftigt sind, zutage legen. Das muss man können», gestand sich der 75-Jährige ein. Maffay war am Mittwoch im Rahmen einer Spendenaktion selbst als Kassierer im Einsatz.

Besondere Probleme würden ihm Obst und Gemüse bereiten, an denen kein Strichcode zum Scannen ist. Er sei nicht schneller geworden als bei seinem ersten Einsatz an der Kasse eines Münchner Supermarkts im vergangenen Jahr, sagte Maffay. Am Mittwoch bekam er beim Scannen der Ware, wenn nötig, Hilfe einer Mitarbeiterin des Discounters. Ihm mache dieser Einblick in eine Arbeit weitab von seinem Beruf als Musiker aber Spaß, sagte Maffay, der auch Autogrammwünsche von Kunden erfüllte. «Man kommt auch unter Leute und kann sich austauschen. Das ist toll.»

Maffays Einsatz war Teil einer elfwöchigen Spendenaktion eines Lebensmitteldiscounters, die der Stiftung des Sängers zugutekommen soll. Diese setzt sich wiederum für benachteiligte Kinder und Jugendliche in Deutschland ein.