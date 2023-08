Pfandsammler auf den Gleisen: Schnellbremsung

Würzburg (dpa/lby) - Ein Leergutsammler hat kurzzeitig den Bahnverkehr in Unterfranken beeinträchtigt. Der 64-Jährige hatte sich am Donnerstag auf den Gleisen eines Würzburger Bahnhofs aufgehalten, weil er Pfandflaschen sammeln wollte. Wie die Polizei mitteilte, erkannte der Lokführer eines einfahrenden Regionalzugs den Mann rechtzeitig und leitete eine Schnellbremsung ein. Weder der Flaschensammler noch Fahrgäste wurden bei dem Vorfall verletzt. Die Gleise waren für etwa 20 Minuten gesperrt, elf Züge fuhren mit einer Verspätung weiter. Gegen den 64-Jährigen wird wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.