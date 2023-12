Plädoyers in Masken-Prozess gegen Andrea Tandler erwartet

München (dpa/lby) - Im Steuerprozess rund um die Corona-Maskenaffäre in Bayern wollen Staatsanwaltschaft und Verteidigung am Dienstag (9.00 Uhr) voraussichtlich ihre Plädoyers halten. Die Politikertochter Andrea Tandler und ihr Geschäftspartner N. müssen sich vor dem Landgericht München I wegen diverser Steuerhinterziehungsvorwürfe verantworten. Den beiden drohen, sollte das Gericht der Anklage folgen, mehrjährige Haftstrafen. Ein Urteil könnte womöglich schon an diesem Freitag gesprochen werden.

Tandler und N. haben den Vorwurf, vorsätzlich Gewerbe-, Einkommen- und Schenkungssteuer hinterzogen zu haben, wiederholt zurückgewiesen. Tandler, Tochter des früheren CSU-Generalsekretärs und bayerischen Finanz-, Wirtschafts- und Innenministers Gerold Tandler, räumte allerdings Fehler und Versäumnisse bei der Versteuerung ein.

Tandler hatte zu Beginn der Corona-Pandemie im Jahr 2020 für einen Schweizer Maskenlieferanten Geschäfte mit verschiedenen Behörden des Bundes und der Länder vermittelt. Dafür flossen - was für sich genommen legal ist - Provisionszahlungen von fast 50 Millionen Euro.

Die Staatsanwaltschaft wirft Tandler und N. aber vor, die Provisionen nicht korrekt versteuert und sich dadurch strafbar gemacht zu haben. Insgesamt soll Tandler 23,5 Millionen Euro Steuern hinterzogen haben. Konkret geht es laut Anklage um nicht gezahlte Einkommensteuern in Höhe von 8,7 Millionen Euro, gemeinschaftlich hinterzogene Schenkungssteuern in Höhe von 6,6 Millionen Euro und Gewerbesteuerhinterziehung in Höhe von 8,2 Millionen Euro. Den entstandenen wirtschaftlichen Schaden beziffert die Staatsanwaltschaft München I letztlich mit 15,2 Millionen Euro.

Konkret wirft die Anklage Tandler vor, die Provisionen rechtswidrig nicht als Einzelperson, sondern über eine Firma versteuert zu haben. Dadurch musste Tandler insgesamt deutlich weniger Steuern zahlen. Zudem soll N. die Hälfte der Gesellschaftsanteile der damals neu gegründeten GmbH erhalten haben, obwohl er zuvor nichts eingebracht habe - darauf gründet der Vorwurf der Schenkungssteuerhinterziehung. Der Vorwurf der Gewerbesteuerhinterziehung wiederum fußt darauf, dass die Einnahmen aus den Maskengeschäften nicht in München versteuert wurden, sondern in Grünwald. Dort ist im Vergleich zur Landeshauptstadt nur rund die Hälfte an Gewerbesteuern fällig. München war allerdings laut Anklage «Ort der Geschäftsleitung».