Politische Botschaften bei der «Fastnacht in Franken»

Veitshöchheim (dpa) - Wenn der Fasching politisch wird - viele Politikerinnen und Politiker haben die Prunksitzung «Fastnacht in Franken» in Veitshöchheim am Freitagabend genutzt, um mit ihren Kostümen politische Botschaften auszudrücken. Wenig subtil war dies bei Manfred Weber (CSU). Der Fraktionsvorsitzende der Europäischen Volkspartei im Europa-Parlament war komplett in den Farben der EU gekleidet, inklusive blauem Hut.

Der bayerische Digitalminister Fabian Mehring (Freie Wähler) erschien als Punk - und hatte auf seinem T-Shirt gleich vermerkt, wogegen er protestiert, nämlich gegen Faxe. Er sei der «Anti-Fax-Punk», sagte er dem Bayerischen Rundfunk. Hintergrund: Mehring hatte vor einigen Wochen erklärt, er wolle die Faxe in den bayerischen Amtsstuben abschaffen.

Als «Wonder Woman» kam Kultusministerin Anna Stolz (Freie Wähler) nach Veitshöchheim. Das sei eine starke Frau, die für das Gute in der Welt kämpft, sagte sie. «Und genauso kämpfe ich für die Kinder und Lehrkräfte in Bayern.»