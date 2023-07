Polizei: Durchsuchungen bei Mitgliedern rechter Gruppierung

Neustadt bei Coburg (dpa/lby) - Die Polizei hat in Oberfranken die Wohnungen von zwei Mitgliedern einer rechten Gruppierung durchsucht. Zuvor hatte es Hinweise gegeben, dass die Männer im Besitz von halbautomatischen Gewehren sein könnten, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten. Diese sind nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz verboten.

In den Wohnungen der beiden 20 und 22 Jahre alten Männer in Neustadt bei Coburg (Landkreis Coburg) fanden Ermittler schließlich mehrere Softair-Waffen und Messer. Zudem stellte die Polizei Datenträger mit rechten und indizierten Inhalten sicher, sowie Kleidung und Unterlagen, «die eindeutig in Zusammenhang mit der rechten Szene stehen». Die beiden Männer sollen den Angaben zufolge der neu gebildeten rechten Gruppierung «Sturm Neustadt» angehören. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass diese aus rund 20 Mitgliedern besteht.

Die Männer wurden bei den Durchsuchungen am Mittwochmorgen vorläufig festgenommen und kamen danach wieder auf freien Fuß. Gegen sie wird wegen der beschlagnahmten Datenträger sowie einer Reihe von Sachbeschädigungen ermittelt. Bei den Durchsuchungen ergaben sich demnach Hinweise, dass die beiden Männer für eine Reihe von Aufklebern mit rechtem Inhalt an Schulen in Neustadt verantwortlich sein könnten.