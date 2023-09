Polizei entdeckt mehrere Kilo Drogen, Waffen und Munition

Weitere Panne bei Briefwahl in der Oberpfalz Gefällt mir Merken Teilen

In der Oberpfalz ist eine weitere Panne bei der Briefwahl bekanntgeworden. Eine Briefwählerin in Tirschenreuth habe einen fehlerhaft zugeschnittenen Stimmzettel für die Zweitstimme der Bezirkswahl bekommen, teilte die Regierung der Oberpfalz am Donnerstag in Regensburg mit.