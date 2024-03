Polizei ermittelt nach mutmaßlichen Schüssen bei Heidenheim

Nattheim/Heidenheim (dpa) - Nach den mutmaßlichen Schüssen auf ein Auto in der Region Heidenheim am Dienstag sucht die Polizei nach dem Tatverdächtigen. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch mitteilte, ermittelten die Beamten in alle Richtungen. «Die Ermittlungen und die Fahndung laufen nach wie vor», sagte der Sprecher.

Ein Anrufer hatte am Dienstagnachmittag gemeldet, dass in Nattheim (Kreis Heidenheim) auf sein Auto geschossen worden sei. Er fuhr demnach weiter in den Heidenheimer Stadtteil Schnaitheim, wo er die Beschädigungen bemerkt habe. Bilder zeigen rechts an der hinteren Seitentür eines schwarzen Kombis eine geborstene Scheibe, Löcher sind auf der Tür zu sehen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei rückte mit starken Kräften aus. Zu den Hintergründen machte die Polizei auch am Mittwoch keine Angaben.