Polizei fasst europaweit gesuchten mutmaßlichen Drogendealer

Piding / Walserberg (dpa/lby) - Die Bundespolizei hat einen europaweit gesuchten mutmaßlichen Drogendealer an der Grenze zu Österreich bei Piding (Landkreis Berchtesgadener Land) festgenommen. Nach Polizeiangaben von Freitag hatten die Beamten einen Hinweis zu dem 37 Jahre alten Verdächtigen erhalten. Der Hinweis veranlasste die Polizisten am Donnerstag, einen Reisebus zu kontrollieren. In diesem saß demnach der mutmaßliche Drogendealer. Er soll in Deutschland verbotene Antibiotika bei sich gehabt haben. Der Mann wurde festgenommen und soll nach Finnland ausgeliefert werden.

Die finnischen Behörden werfen dem 37-Jährigen vor, Mitglied in einer kriminellen Bande zu sein. Diese soll mehrere Kilogramm Kokain und tausende Ecstasy-Pillen nach Finnland geschmuggelt und dort verkauft haben.