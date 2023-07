Polizei findet bei Kontrolle Waffenarsenal in Auto

Neuhaus am Inn (dpa/lby) - Ein Campingausflug in Österreich hat für vier Männer aus dem Raum Nürnberg mit mehreren Strafanzeigen an der deutsch-österreichischen Grenze geendet. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs und des Gepäcks der vier Männer im Alter zwischen 21 und 31 Jahren stieß die Polizei nach Angaben vom Mittwoch auf ein wahres Waffenarsenal: 18 Messer verschiedener Art und Größe, zwei Armbrüste mit 60 Pfeilen, vier Äxte, ein Baseballschläger, Kampfhandschuhe und eine Sturmhaube.

Außerdem fanden die Beamten bei der Kontrolle in Neuhaus am Inn eine geringe Menge der Droge Crystal bei dem Fahrer, der zudem keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Die Polizei beschlagnahmte alle illegalen Gegenstände und leitete Strafverfahren gegen die beiden Hauptverdächtigen ein. Der Großteil der Waffen habe dem 30 Jahre alten Fahrer zugeordnet werden können, hieß es.

Die Männer durften ihre Fahrt mit dem Mietfahrzeug nicht fortsetzen, kamen aber nach der Kontrolle wieder auf freiem Fuß. Die Polizei ermittelt nun die Hintergründe des Waffenbesitzes.