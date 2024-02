Polizei findet knapp 50 Kilo verbotene Böller in Wohnmobil

Schirnding (dpa/lby) - Bundespolizisten haben in einem Wohnmobil an der Grenze zu Tschechien illegale Feuerwerkskörper mit einem Gesamtgewicht von knapp 50 Kilogramm gefunden. Der 55 Jahre alte Fahrer habe die in Deutschland verbotene Pyrotechnik auf einem Markt im Nachbarland gekauft, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Wofür er im Februar so viel Feuerwerk erwarb, blieb den Angaben nach zunächst unklar.

Nach der Kontrolle am Samstag in Schirnding (Landkreis Wunsiedel) ermittelte die Bundespolizei den Angaben zufolge wegen eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. Zudem müsse der 55-Jährige die Kosten für die Vernichtung der verbotenen Böller zahlen.