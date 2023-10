Polizei findet mutmaßliches Diebesgut nach Unfall auf A9

Nürnberg (dpa/lby) - Die Polizei hat nach einem Auffahrunfall auf der Autobahn 9 bei Nürnberg mutmaßliches Diebesgut in einem Kleintransporter gefunden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der 34-jährige Fahrer nach eigenen Angaben kurz eingeschlafen und auf einen Lastwagen aufgefahren. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten unter anderem teils neuwertige elektronische Geräte und Werkzeuge in dem zum Wohnmobil ausgebauten Transporter. Einige der Gegenstände waren laut einem Sprecher gestohlen worden, bei anderen war zunächst unklar, ob es sich um Diebesgut handelt.

Der 34-Jährige war mit seinem 38 Jahre alten Beifahrer nach dem Unfall auf einen Parkplatz gefahren. Während der Unfallaufnahme habe der Fahrer plötzlich zu Fuß die Flucht ergriffen und tauchte zunächst nicht mehr auf. Sein Beifahrer blieb zurück. Die Beamten stellten das Fahrzeug und die gefundenen Gegenstände sicher. Den Angaben nach soll keiner der Männer einen gültigen Führerschein besessen haben. Die Polizei ermittle nun wegen Diebstahls gegen die beiden Männer.