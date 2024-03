02.03.2024 Merken: Bewerten: Teilen:







Polizei löst mutmaßlich illegale Pokerrunde auf

Die Polizei hat in einer Firma in Schwaben eine mutmaßlich illegale Pokerrunde aufgelöst. Wie die Polizei mitteilte, stellten die Beamten bei der Razzia in Memmingen in der Nacht zum Samstag mehrere Zehntausend Euro Bargeld sicher.