Polizei meldet vergleichsweise ruhigen Start der Wiesn

Wegen Lärmbelästigung: 28-Jähriger mit Machete verletzt

Ein Mann soll in Augsburg einen 28-Jährigen mit einer Machete schwer verletzt haben. Zuvor waren mehrere Menschen am frühen Samstagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache in der Innenstadt in einen Streit geraten, wie die Polizei am Montag mitteilte.